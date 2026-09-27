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«Хочу выразить благодарность». Кварацхелия обратился к бывшему тренеру сборной Грузии

«Хочу выразить благодарность». Кварацхелия обратился к бывшему тренеру сборной Грузии
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Вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия обратился к покинувшему пост главного тренера сборной Грузии Вилли Саньолю.

«Спасибо, Вилли! Мы вместе прошли через многое и преодолели множество трудностей. Мы с моими товарищами по команде лично осуществили детскую мечту, выведя нашу страну на чемпионат Европы. Мы добились этого вместе и стали частью истории. Радость и эмоции, которые мы разделили с грузинским народом, навсегда останутся для меня особенным воспоминанием. Хочу выразить особую благодарность за этот период и годы, проведённые вместе. Мы никогда не забудем это футбольное приключение. Желаю тебе успехов в будущем… мы ещё встретимся», — написал Кварацхелия в социальных сетях.

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