«Вы сами знаете!» У Роналду возник спор с журналистом насчёт его физической формы

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду вступил в спор с журналистом, спросившим, способен ли он играть по 90 минут за национальную команду.

– Вы действительно в форме, чтобы отыграть 90 минут за сборную Португалии?

– Как вы думаете? Вы смотрели мои матчи за «Аль-Наср»? У меня получается хорошо или плохо?

– Хорошо, но не чтобы играть все 90 минут… Вы сыграете 90 минут за сборную Португалии?

– Почему бы и нет?

– Не каждый футболист играет все 90 минут.

– Не все футболисты играют все 90 минут в матчах… Тогда почему я не могу играть все 90 минут в некоторых матчах, а не во всех?

– Но вы действительно в форме, чтобы отыграть 90 минут за сборную Португалии?

– Вы сказали, что смотрели мои матчи за сборную… Вы сами знаете! — приводит слова Роналду ESPN.