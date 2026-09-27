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21:45 Мск
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«Вы сами знаете!» У Роналду возник спор с журналистом насчёт его физической формы

«Вы сами знаете!» У Роналду возник спор с журналистом насчёт его физической формы
Комментарии

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду вступил в спор с журналистом, спросившим, способен ли он играть по 90 минут за национальную команду.

– Вы действительно в форме, чтобы отыграть 90 минут за сборную Португалии?
– Как вы думаете? Вы смотрели мои матчи за «Аль-Наср»? У меня получается хорошо или плохо?

– Хорошо, но не чтобы играть все 90 минут… Вы сыграете 90 минут за сборную Португалии?
– Почему бы и нет?

– Не каждый футболист играет все 90 минут.
– Не все футболисты играют все 90 минут в матчах… Тогда почему я не могу играть все 90 минут в некоторых матчах, а не во всех?

– Но вы действительно в форме, чтобы отыграть 90 минут за сборную Португалии?
– Вы сказали, что смотрели мои матчи за сборную… Вы сами знаете! — приводит слова Роналду ESPN.

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