«Арсенал» и «Тоттенхэм» могут поспорить за 20-летнего хавбека «Байера» — TEAMtalk

«Арсенал» и «Тоттенхэм» активизировали интерес к атакующему полузащитнику «Байера» Ибрахиму Маза. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, привлекательность Маза заключается в его универсальности и техническом мастерстве, которые он демонстрирует на позициях атакующего полузащитника. Он особенно уверенно чувствует себя, находя свободные зоны в полупространствах, где может получить мяч, развернуться и атаковать защитников.

В нынешнем сезоне Маза принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до