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«Ювентус» может бесплатно подписать полузащитника «Манчестер Сити» — GdS

«Ювентус» может бесплатно подписать полузащитника «Манчестер Сити» — GdS
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«Ювентус» рассматривает вариант с подписанием полузащитника «Манчестер Сити» Матео Ковачичем, чей контракт с «горожанами» заканчивается грядущим летом. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, маловероятно продление соглашения 32-летнего футболиста с «Манчестер Сити». Для «Ювентуса» хорват будет представлять собой правильное сочетание опыта, технического качества и привычки побеждать. На текущий момент переговоры не начались.

В нынешнем сезоне Ковачич принял участие в пяти матчах во всех турнирах. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

Матери