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Холанд может перейти в «Барселону», если «Ман Сити» накажут за нарушения — El Nacional

Холанд может перейти в «Барселону», если «Ман Сити» накажут за нарушения — El Nacional
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может стать главной трансферной целью «Барселоны», если «горожане» получат серьёзное наказание за нарушение финансовых правил АПЛ и норвежец решит покинуть клуб. Об этом сообщает El Nacional.

«Манчестер Сити» признан виновным почти по всем пунктам обвинения в нарушении финансовых регламентов АПЛ — исключение составило лишь одно.

По информации источника, несмотря на то что вингер сине-гранатовых Рафинья сейчас успешно играет на позиции центрального нападающего и регулярно забивает, клуб во главе со спортивным директором Деку н