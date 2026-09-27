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Фальк раскрыл условие, при котором «Бавария» может купить Араужу из «Бенфики»

Фальк раскрыл условие, при котором «Бавария» может купить Араужу из «Бенфики»
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«Бавария» готова приобрести защитника «Бенфики» Томаша Араужу при условии продажи Ким Мин Джэ. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк.

По информации источника, Араужу давно находится в списке кандидатов «Баварии». На текущий момент в мюнхенском клубе довольны выступлением Ким Мин Джэ и есть высокая вероятность, что ему предложат новый контракт.

В нынешнем сезоне Араужу принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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