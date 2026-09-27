Фальк раскрыл условие, при котором «Бавария» может купить Араужу из «Бенфики»

«Бавария» готова приобрести защитника «Бенфики» Томаша Араужу при условии продажи Ким Мин Джэ. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк.

По информации источника, Араужу давно находится в списке кандидатов «Баварии». На текущий момент в мюнхенском клубе довольны выступлением Ким Мин Джэ и есть высокая вероятность, что ему предложат новый контракт.

В нынешнем сезоне Араужу принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.