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«Большая гордость представлять страну». Касаджиков — о вызове в молодёжную сборную России

«Большая гордость представлять страну». Касаджиков — о вызове в молодёжную сборную России
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Нападающий «Оренбурга» Андрей Касаджиков рассказал, что испытал после первого в карьере вызова в молодёжную сборную России.

28 сентября национальная команда сыграет в Скопье с молодёжной сборной Северной Македонии. 2 и 5 октября команда Ивана Шабарова проведёт на выезде два товарищеских матча с командой Сербии. В окончательный состав российской команды вошли 25 футболистов.

«Очень был счастлив. Большая гордость представлять страну. Большая радость для меня и семьи. Все ребята в команде поздравили. С адаптацией никаких проблем не было. Мы ранее встречались с этим