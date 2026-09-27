«Наполи» может расстаться с тремя игроками, включая Де Брёйне — Calciomercato

В «Наполи» сомневаются в целесообразности продления контрактов с тремя футболистами: Кевином Де Брёйне, Станиславом Лоботкой и Андре Замбо Ангисса. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, у всех трёх футболистов истекают трудовые соглашения по окончании сезона, однако в «Наполи» не уверены в необходимости их пролонгации ввиду высоких зарплат. Подчёркивается, что их оклады являются одними из самых высоких в команде.

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти заинтересован в приглашении Лоботки в туринский клуб. «Наполи» уже находится в поисках его замены. Лоботка зарабатывает € 3,5 млн за сезон.