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«Наполи» может расстаться с тремя игроками, включая Де Брёйне — Calciomercato

«Наполи» может расстаться с тремя игроками, включая Де Брёйне — Calciomercato
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В «Наполи» сомневаются в целесообразности продления контрактов с тремя футболистами: Кевином Де Брёйне, Станиславом Лоботкой и Андре Замбо Ангисса. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, у всех трёх футболистов истекают трудовые соглашения по окончании сезона, однако в «Наполи» не уверены в необходимости их пролонгации ввиду высоких зарплат. Подчёркивается, что их оклады являются одними из самых высоких в команде.

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти заинтересован в приглашении Лоботки в туринский клуб. «Наполи» уже находится в поисках его замены. Лоботка зарабатывает € 3,5 млн за сезон.

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