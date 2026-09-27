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«Футбол способен нести мир». Гус Хиддинк — о возвращении российских клубов в еврокубки

«Футбол способен нести мир». Гус Хиддинк — о возвращении российских клубов в еврокубки
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Бывший тренер сборной России Гус Хиддинк выразил надежду, что российские клубы в ближайшее время вернутся к участию в еврокубках. Нидерландский специалист возглавлял национальную команду на чемпионате Европы 2008 года, где она завоевала бронзовые медали.

«Надеюсь, российские клубы как можно скорее вернутся к участию в еврокубках. Также надеюсь, что конфликт на Украине скоро закончится. И тогда мы снова начнём играть в международный футбол. Футбол способен нести мир по всему миру», — приводит слова Хиддинка Sport24.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в официальных международных турнирах с 2022 года. Такое решение приняли ФИФА и УЕФА.