FI: «МЮ» сообщили, что для приглашения Хюрцелера из «Брайтона» потребуется крупная сумма

«Манчестер Юнайтед» предупредили, что для приглашения главного тренера «Брайтона» Фабиана Хюрцелера потребуется крупная сумма. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, «красные дьяволы» высоко ценят 33-летнего специалиста и следят за его прогрессом на фоне растущего давления на Майкла Кэррика. «Брайтон» будет требовать за Хюрцелера компенсацию в размере не менее £ 10 млн. Эта сумма может приблизиться к £ 15 млн, что способно стать сдерживающим фактором для «Манчестер Юнайтед» или других претендентов на него.

После пяти туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал пять очков и занимает 12-е ме