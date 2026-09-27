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FI: «МЮ» сообщили, что для приглашения Хюрцелера из «Брайтона» потребуется крупная сумма

FI: «МЮ» сообщили, что для приглашения Хюрцелера из «Брайтона» потребуется крупная сумма
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«Манчестер Юнайтед» предупредили, что для приглашения главного тренера «Брайтона» Фабиана Хюрцелера потребуется крупная сумма. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, «красные дьяволы» высоко ценят 33-летнего специалиста и следят за его прогрессом на фоне растущего давления на Майкла Кэррика. «Брайтон» будет требовать за Хюрцелера компенсацию в размере не менее £ 10 млн. Эта сумма может приблизиться к £ 15 млн, что способно стать сдерживающим фактором для «Манчестер Юнайтед» или других претендентов на него.

После пяти туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал пять очков и занимает 12-е ме