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Феликс: надеть футболку «Барсы» — это мечта детства

Феликс: надеть футболку «Барсы» — это мечта детства
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Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Жоау Феликс, ранее выступавший за «Барселону», поделился впечатлением от игры за каталонский клуб. Игрок выступал за сине-гранатовых в сезоне-2023/2024 на правах аренды.

«Отлично, очень хорошо. В итоге мы ничего не смогли выиграть, но сама игра за «Барселону» принесла мне огромное счастье. Конечно, аренда — это не то же самое, что быть постоянным игроком. Быть игроком клуба — это совсем другое. За год может случиться что угодно, всё может пойти очень хорошо или очень плохо, взлететь или упасть, но я очень рад был надеть футболку «Барсы», это была мечта детства — моя, моего отца, моего брата. Это была большая честь», — цитирует Феликса AS.

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