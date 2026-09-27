Игрок ЦСКА Аззи получил ушиб бедра и пропустит около пяти-семи дней

ЦСКА в телеграм-канале проинформировал о состоянии здоровья крайнего защитника Мохамеда Аззи.

«Мохамед Аззи получил ушиб мышц передней группы бедра. Ориентировочный срок восстановления – не более пяти-семи дней. Здоровья, Аззи», — написано в сообщении ЦСКА.

В нынешнем сезоне Мохаммед Аззи принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.