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Сборная России U15 сыграла вничью с Таджикистаном в матче с шестью голами

Сборная России U15 сыграла вничью с Таджикистаном в матче с шестью голами
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Завершился первый матч юношеской сборной России U15 в формате 8х8 в рамках подготовки к чемпионату мира и фестивалю ФИФА со сверстниками из Таджикистана. Встреча прошла на поле Технического центра Федерации футбола Таджикистана и закончилась со счётом 3:3.

В концовке первой двадцатиминутки счёт открыл Даниил Кон, а Матвей Родионов удвоил преимущество нашей команды. Однако в компенсированное к первому тайму время соперник смог сократить разрыв до минимума.

В середине второй половины Матвей Родионов оформил дубль и довёл счёт до 3:1. На 32-й минуте Акмал Шукуров вновь сделал преимущество россиян минимальным. На последней минуте основного времени сборная России осталась в меньшинстве после удаления Анатолия Цимина, и соперникам удалось использовать