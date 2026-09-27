Сборная России U15 сыграла вничью с Таджикистаном в матче с шестью голами

Завершился первый матч юношеской сборной России U15 в формате 8х8 в рамках подготовки к чемпионату мира и фестивалю ФИФА со сверстниками из Таджикистана. Встреча прошла на поле Технического центра Федерации футбола Таджикистана и закончилась со счётом 3:3.

В концовке первой двадцатиминутки счёт открыл Даниил Кон, а Матвей Родионов удвоил преимущество нашей команды. Однако в компенсированное к первому тайму время соперник смог сократить разрыв до минимума.

В середине второй половины Матвей Родионов оформил дубль и довёл счёт до 3:1. На 32-й минуте Акмал Шукуров вновь сделал преимущество россиян минимальным. На последней минуте основного времени сборная России осталась в меньшинстве после удаления Анатолия Цимина, и соперникам удалось использовать