«Меня это не беспокоило». Феликс — о непопадании в список номинантов на «Золотой мяч»

Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Жоау Феликс рассказал, как относится к непопаданию в топ-30 номинантов на «Золотой мяч».

«От меня это не зависит. Я не знаю, кто их выбирает, но меня это не слишком беспокоило. Честно говоря, меня не номинировали, но я и не ожидал этого. Я даже не знал, что список будет опубликован именно в этот день. Меня это устраивает. В конце концов, люди по-прежнему мало смотрят саудовскую лигу, и она несколько недооценена. Конечно, она не входит в пятёрку лучших лиг, но это хороший чемпионат, и у меня был отличный сезон, но я спокоен по поводу номинантов», — цитирует Феликса AS.

Церемония вручения «Золотого мяча» 2026 года запланирована на понедельник, 26 окт