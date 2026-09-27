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ЦСКА — Нижний Новгород, результат матча 27 сентября 2026, счет 1:3, товарищеский матч

ЦСКА проиграл «Нижнему Новгороду» в товарищеском матче во время паузы на сборные
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Завершился товарищеский матч между московским ЦСКА из Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги и «Нижним Новгородом» из Лиги Pari. Команды играли в паузу на встречи сборных в Москве. Победу со счётом 3:1 праздновали футболисты нижегородского клуба.

На 19-й минуте нападающий «Нижнего Новгорода» Вячеслав Грулёв открыл счёт в матче. На 38-й минуте Грулёв оформил дубль. На 85-й минуте полузащитник армейцев Данила Козлов ударом с пенальти отыграл один мяч. На 89-й минуте форвард гостей Владимир