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Сборная Ирландии заявила защитника в качестве вратаря на матч Лиги наций с Израилем

Сборная Ирландии заявила защитника в качестве вратаря на матч Лиги наций с Израилем
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Сборная Ирландии заявила защитника Джимми Данна в качестве запасного вратаря на матч с Израилем, поскольку голкипер Гэвин Базуну отказался от участия во встрече, сообщает сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Матч между командами состоится в рамках 2-го тура группового этапа Лиги наций (Лига В). Игра пройдёт на стадионе «Надьердеи» (Дебрецен, Венгрия). В качестве главного арбитра встречи выступит Харм Осмерс (Ганновер, Германия).