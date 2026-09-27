Азербайджан сыграл вничью с Литвой во 2-м туре Лиги наций

Завершился матч 2-го тура Лиги наций УЕФА (Лига D), в котором встречались сборные Литвы и Азербайджана. Команды играли на стадионе «имени С. Дарюса и С. Гиренаса» в Каунасе, Литва. Победитель выявлен не был. Итоговый счёт — 1:1.

На девятой минуте нападающий сборной Литвы Армандас Кучис открыл счёт в матче, реализовав пенальти. На 14-й минуте полузащитник азербайджанцев Махир Эмрели восстановил равенство в счёте. Больше голов в игре забито не было.

Третья команда группы 2 Лиги D Лиги наций — Лихтенштейн. В 1-м туре Литва победила Лихтенштейн на выезде (2:0). Сборная Азербайджана сыграет с этой командой в рамках 3-го тура. Встреча запланирована на четверг, 1 октября.