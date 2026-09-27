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Литва — Азербайджан, результат матча 27 сентября 2026, счет 1:1, 1-й тур группового этапа Лиги наций Лиги D 2026/2027

Азербайджан сыграл вничью с Литвой во 2-м туре Лиги наций
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Завершился матч 2-го тура Лиги наций УЕФА (Лига D), в котором встречались сборные Литвы и Азербайджана. Команды играли на стадионе «имени С. Дарюса и С. Гиренаса» в Каунасе, Литва. Победитель выявлен не был. Итоговый счёт — 1:1.

Лига наций УЕФА. Лига D . Группа 2. 2-й тур
27 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Литва
Окончен
1 : 1
Азербайджан
1:0 Кучис – 9'     1:1 Эмрели – 14'    

На девятой минуте нападающий сборной Литвы Армандас Кучис открыл счёт в матче, реализовав пенальти. На 14-й минуте полузащитник азербайджанцев Махир Эмрели восстановил равенство в счёте. Больше голов в игре забито не было.

Третья команда группы 2 Лиги D Лиги наций — Лихтенштейн. В 1-м туре Литва победила Лихтенштейн на выезде (2:0). Сборная Азербайджана сыграет с этой командой в рамках 3-го тура. Встреча запланирована на четверг, 1 октября.

Календарь матчей Лиги наций - 2026/2027
Таблица групп Лиги наций - 2026/2027
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