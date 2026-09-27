Ещё один защитник «Локомотива» покинул расположение сборной России из-за травмы

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов покинул расположение сборной России и не сможет принять участие в товарищеских матчах с Ираном, Намибией и Нигерией. Об этом официально сообщает пресс-служба железнодорожников в телеграм-канале. Первый из трёх матчей, с Ираном, состоится во вторник, 29 сентября.

Сильянов покинул сбор национальной команды из-за повреждение. Сообщается, что футболист вернулся в расположение клуба и приступил к восстановлению на базе. Ранее сборную России покинул другой защитник «Локомотива» Евгений Морозов.

Красно-зелёные занимают 14-е место в турнирной таблице Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. В активе команды семь набранных очков в девяти стартовых турах.

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