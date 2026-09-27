«Потрясающий момент для футбола». Реднапп — о финансовых нарушениях «Ман Сити»

Бывший тренер «Тоттенхэма» Гарри Реднапп высказался о ситуации с признанием «Манчестер Сити» виновным в нарушении финансовых правил английской Премьер‑лиги.

«Признание «Манчестер Сити» виновным почти по всем предъявленным им обвинениям — это потрясающий момент для футбола. Многие считают, что нужно исправлять несправедливость, и я один из них.

Кто знает, что бы произошло, если бы люди в федерации соблюдали правила, как и все остальные? Болельщики «Тоттенхэма» не единственные, кто чувствует себя обманутым в те сезоны. Весь этот процесс был полным бардаком, но мы ещё далеки от завершения.

«Манчестер Сити» нужно наказать, и это должно послужить уроком для других, но было бы логичнее, чтобы санкции распространялись на последующие годы. Их нужно наказать сурово, но было бы безумием возвращаться назад и вме