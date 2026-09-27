«Остальные и рядом с ним не стоят». Чилаверт назвал главного претендента на «Золотой мяч»

Бывший вратарь сборной Парагвая Хосе Луис Чилаверт выразил мнение, что форвард «Интер Майами» и национальной команды Аргентины Лионель Месси должен получить «Золотой мяч» в 2026 году.

«Месси должен его выиграть. Остальные и рядом с ним не стоят», — приводит слова Чилаверта TNT Sports Argentina.

Ранее Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины. Прощальный матч за национальную команду футболист сыграет 6 октября с Бенином.