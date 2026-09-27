«Родина» победила сербский «Партизан» в товарищеском матче в Белграде

Завершился товарищеский матч между сербским «Партизаном» и московской «Родиной». Команды играли в паузу на встречи сборных в Белграде. Победу со счётом 3:2 праздновали футболисты российского клуба.

На 35-й минуте нападающий «Родины» Иван Тимошенко ударом головой открыл счёт в матче. На 42-й минуте хозяева поля сравняли счёт. Во второй половине игры «Партизан» вышел вперёд. На 58-й минуте «Родина» восстановила равенство в счёте благодаря автоголу. На 78-й минуте форвард «Родины» Керфала Сиссоко принёс своей команде победу.

Игра стала второй за сегодня для московской команды. Ранее, в 13:00 мск, «Родина» крупно уступила в товарищеском матче клубу «Земун» (1:4).