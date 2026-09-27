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Краснодар — ФК 10, результат матча 27 сентября 2026, счет 3:0, товарищеский матч

«Краснодар» разгромил ФК «10» в товарищеском матче, Боселли оформил дубль
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались «Краснодар» и медийная команда ФК «10». Игра прошла на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра выступил Данил Набока из Краснодара. Победу в матче со счётом 3:0 праздновали футболисты «Краснодара».

Первый мяч в матче забил нападающий «Краснодара» Хуан Боселли на 16-й минуте. На 30-й минуте полузащитник Даниил Уткин удвоил преимущество «Краснодара». Через пять минут Боселли оформил дубль, установив окончательный счёт — 3:0.

После девяти матчей в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге «Краснодар» набрал 21 очко и возглавляет турнирную таблицу, опережая московские «Спартак», «Динамо» и ЦСКА на два очка.

Следующий матч в рамках чемпионата России «Краснодар» проведёт с «Зенитом» 10 октября