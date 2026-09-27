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Результаты матчей Первой лиги — 2026/2027 на 27 сентября, календарь, таблица

Результаты матчей Первой лиги — 2026/2027 на 27 сентября
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В воскресенье, 27 сентября, состоялись два перенесённых матча в рамках 7-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших встреч.

Результаты матчей 12-го тура Первой лиги на 27 сентября:

«Уфа» – «Торпедо» Москва – 0:0;
«Шинник» – «СКА-Хабаровск» – 0:0.

По результатам игрового дня первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает «Нижний Новгород». В активе команды 31 набранное очко. На второй строчке с 25 очками располагается «Урал». Третье и четвёртое место занимают «Спартак» Кострома (24 очка) и «Сочи» (23). В зоне вылета идут «КАМАЗ» (9), «Текстильщик» (7) и «СКА-Хабаровск» (6).

Календарь матчей Первой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2026/2027
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