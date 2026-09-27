Президент Ла Лиги высказался о ситуации с финансовыми нарушениями «Ман Сити» в АПЛ

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о ситуации с признанием «Манчестер Сити» виновным в нарушении финансовых правил английской Премьер‑лиги.

«В сентябре 2017 года в Манчестере я публично заявил о том, что уже долгое время меня беспокоило: так называемом финансовом допинге в европейском футболе.

Я говорил о «Манчестер Сити» и «ПСЖ». О клубах, чьи финансовые возможности были обусловлены не только их обычной деятельностью, но и поддержкой огромных внешних ресурсов. О спонсорских контрактах, стоимость которых, на наш взгляд, была далека от реальной рыночной оценки. И о последствиях, которые такая модель могла иметь для всей футбольной экосистемы.

Когда я вспоминаю то выступление 2017 года и всё, что произошло после него, я делаю это не для того, чтобы сказать: «