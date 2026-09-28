Расписание прямых трансляций Okko на «Чемпионате» на 28 сентября — 4 октября
В рамках совместного проекта «Чемпионата» и Okko всем пользователям доступны прямые трансляции спортивных событий.
Представляем вашему вниманию расписание прямых эфиров на неделю с 28 сентября по 4 октября (время московское).
- 28 сентября, понедельник, 21:45 — футбол: Лига наций УЕФА, Швеция — Польша.
- 29 сентября, вторник, 19:00 — баскетбол: Евролига, «Дубай» — «Барселона».
- 29 сентября, вторник, 21:45 — футбол: Лига наций УЕФА, Шотландия — Швейцария.
- 30 сентября, среда, 19:00 — баскетбол: Еврокубок, «Бахчешехир» — «Рим».
- 30 сентября, среда, 21:05 — баскетбол: Евролига, «Маккаби» Тель-Авив — «Бешикташ».
- 1 октября, четверг, 19:00 — баскетбол: Евролига, «Хапоэль» Тель-Авив — «Реал» Мадрид.
- 1 октября, четверг, 21:45 — футбол: Лига наций УЕФА, Греция — Нидерланды.
- 2 октября, пятница, 21:45 — футбол: Лига наций УЕФА, Бельгия — Турция.
- 3 октября, суббота, 19:00 — футбол: Лига наций УЕФА, Беларусь — Сан-Марино.
- 3 октября, суббота, 21:45 — футбол: Лига наций УЕФА, Швейцария — Словения.
- 4 октября, воскресенье, 21:45 — футбол: Лига наций УЕФА, Нидерланды — Сербия.
Быстрый доступ к медиапроекту «Чемпионата» и Okko — через меню и кнопку «Эфир» или по прямой ссылке.
Смотрите трансляции здесь:
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