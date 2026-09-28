Расписание прямых трансляций Okko на «Чемпионате» на 28 сентября — 4 октября

В рамках совместного проекта «Чемпионата» и Okko всем пользователям доступны прямые трансляции спортивных событий.

Представляем вашему вниманию расписание прямых эфиров на неделю с 28 сентября по 4 октября (время московское).

28 сентября, понедельник, 21:45 — футбол: Лига наций УЕФА, Швеция — Польша.

Лига наций УЕФА, Швеция — Польша. 29 сентября, вторник, 19:00 — баскетбол: Евролига, «Дубай» — «Барселона».

Евролига, «Дубай» — «Барселона». 29 сентября, вторник, 21:45 — футбол: Лига наций УЕФА, Шотландия — Швейцария.

Лига наций УЕФА, Шотландия — Швейцария. 30 сентября, среда, 19:00 — баскетбол: Еврокубок, «Бахчешехир» — «Рим».

Еврокубок, «Бахчешехир» — «Рим». 30 сентября, среда, 21:05 — баскетбол: Евролига, «Маккаби» Тель-Авив — «Бешикташ».

Евролига, «Маккаби» Тель-Авив — «Бешикташ». 1 октября, четверг, 19:00 — баскетбол: Евролига, «Хапоэль» Тель-Авив — «Реал» Мадрид.

Евролига, «Хапоэль» Тель-Авив — «Реал» Мадрид. 1 октября, четверг, 21:45 — футбол: Лига наций УЕФА, Греция — Нидерланды.

Лига наций УЕФА, Греция — Нидерланды. 2 октября, пятница, 21:45 — футбол: Лига наций УЕФА, Бельгия — Турция.

Лига наций УЕФА, Бельгия — Турция. 3 октября, суббота, 19:00 — футбол: Лига наций УЕФА, Беларусь — Сан-Марино.

Лига наций УЕФА, Беларусь — Сан-Марино. 3 октября, суббота, 21:45 — футбол: Лига наций УЕФА, Швейцария — Словения.

Лига наций УЕФА, Швейцария — Словения. 4 октября, воскресенье, 21:45 — футбол: Лига наций УЕФА, Нидерланды — Сербия.

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