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Швеция — Польша: прямая трансляция матча Лиги наций по футболу 2026 начнется в 19:00

Начало прямой видеотрансляции матча Лиги наций Швеция — Польша
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28 сентября в 21:45 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча группового этапа Лиги наций (Лига B) между сборными Швеции и Польши. Игра пройдёт на стадионе «Строберри Арена» в Стокгольме.

Смотрите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта
Лига наций УЕФА. Лига B . Группа 4. 2-й тур
28 сентября 2026, понедельник. 21:45 МСК
Швеция
Окончен
3 : 1
Польша
1:0 Нюгрен – 8'     1:1 Шиманьски – 43'     2:1 Аяри – 64'     3:1 Дьёкереш – 72'    

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь Лиги наций сезона-2026/2027
Турнирная таблица Лиги наций сезона-2026/2027
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