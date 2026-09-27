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«Не моя проблема». Экс-тренер «Ман Сити» Манчини — о финансовых нарушениях клуба в АПЛ

«Не моя проблема». Экс-тренер «Ман Сити» Манчини — о финансовых нарушениях клуба в АПЛ
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини, ранее работавший в «Манчестер Сити», отверг предположения о том, что признание клуба из Манчестера виновным в нарушении финансовых правил английской Премьер‑лиги каким-либо образом затрагивает его самого.

«Меня эта проблема не касается, да и новостью это не назовёшь. «Манчестер Сити» не виновен, а что касается ситуации с двойным контрактом — это не моя проблема, а их, если уж на то пошло», — приводит слова Манчини Football Italia.

Манчини возглавлял команду с 2009 по 2013 год. Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» признан виновным по 114 из 115 эпизодов. Обвинения касаются предоставления недостоверной финансовой информации, выплат игрокам и тренерам, а также несоблюдения требований финансового контроля.

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