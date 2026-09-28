Нападающий сборной Намибии: слышал, что Россия — страна сильных и стойких людей

Нападающий сборной Намибии Бенсон Шилонго высказался о России перед товарищеским матчем. Встреча состоится в субботу, 3 октября, на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге.

«Первое, что я всегда слышу о России, — это очень холодная страна. Судя по тому, что я слышал и видел, Россия — это страна сильных и стойких людей. Мы видим их поступки в фильмах, для меня это показатель.

Надеюсь, российский футбол сможет вернуться на мировую арену. Я бы очень хотел видеть больше международного футбола с участием России в будущем.

Очень жду матча в следующем месяце. Думаю, это будет хорошая игра и замечательный опыт для обеих команд», — сказал Шилонго в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.