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Нападающий сборной Намибии: слышал, что Россия — страна сильных и стойких людей

Нападающий сборной Намибии: слышал, что Россия — страна сильных и стойких людей
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Нападающий сборной Намибии Бенсон Шилонго высказался о России перед товарищеским матчем. Встреча состоится в субботу, 3 октября, на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
03 октября 2026, суббота. 18:45 МСК
Россия
Окончен
6 : 0
Намибия
1:0 Садулаев – 37'     2:0 Пруцев – 54'     3:0 Тюкавин – 65'     4:0 Глушенков – 84'     5:0 Петров – 87'     6:0 Ндисиро – 90+2'    

«Первое, что я всегда слышу о России, — это очень холодная страна. Судя по тому, что я слышал и видел, Россия — это страна сильных и стойких людей. Мы видим их поступки в фильмах, для меня это показатель.

Надеюсь, российский футбол сможет вернуться на мировую арену. Я бы очень хотел видеть больше международного футбола с участием России в будущем.

Очень жду матча в следующем месяце. Думаю, это будет хорошая игра и замечательный опыт для обеих команд», — сказал Шилонго в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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