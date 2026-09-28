Нападающий сборной Намибии: матч с Россией — историческая возможность для нас

Нападающий сборной Намибии Бенсон Шилонго рассказал, что знает о сборной России. Команды сыграют в субботу, 3 октября, на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге.

«Знаю, что сборная России традиционно является конкурентоспособной командой с сильной футбольной культурой и историей. Однако из-за ограничений, введённых ФИФА и УЕФА в последние годы, я не следил за российским футболом так пристально, как раньше, особенно учитывая, что их матчи были товарищескими с ограниченным международным освещением.

Для Намибии это очень важная и историческая возможность. Игра с европейской сборной, такой как Россия, — это большой шаг для нашей страны. Он даёт нашим игрокам возможность проверить себя, противостоя другой футбольной культуре и стилю», — сказал Шилонго в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.