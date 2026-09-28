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Нападающий сборной Намибии: матч с Россией — историческая возможность для нас

Нападающий сборной Намибии: матч с Россией — историческая возможность для нас
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Нападающий сборной Намибии Бенсон Шилонго рассказал, что знает о сборной России. Команды сыграют в субботу, 3 октября, на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
03 октября 2026, суббота. 18:45 МСК
Россия
Окончен
6 : 0
Намибия
1:0 Садулаев – 37'     2:0 Пруцев – 54'     3:0 Тюкавин – 65'     4:0 Глушенков – 84'     5:0 Петров – 87'     6:0 Ндисиро – 90+2'    

«Знаю, что сборная России традиционно является конкурентоспособной командой с сильной футбольной культурой и историей. Однако из-за ограничений, введённых ФИФА и УЕФА в последние годы, я не следил за российским футболом так пристально, как раньше, особенно учитывая, что их матчи были товарищескими с ограниченным международным освещением.

Для Намибии это очень важная и историческая возможность. Игра с европейской сборной, такой как Россия, — это большой шаг для нашей страны. Он даёт нашим игрокам возможность проверить себя, противостоя другой футбольной культуре и стилю», — сказал Шилонго в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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