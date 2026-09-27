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Гари Невилл назвал худший трансфер «МЮ» после ухода из клуба Алекса Фергюсона

Гари Невилл назвал худший трансфер «МЮ» после ухода из клуба Алекса Фергюсона
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл назвал вингера Антони худшим трансфером клуба в эпоху после ухода экс-наставника команды Алекса Фергюсона.

«Ди Мария был плохим трансфером, хотя, к слову, я был невероятно рад его переходу. Я думал, что это потрясающее приобретение. Он мог перемещаться от штрафной до штрафной, был быстрым, классным игроком, но в итоге просто не смог адаптироваться, не смог освоиться. Это был плохой трансфер.

У меня нет претензий к Феллайни. Ему вообще не стоило переходить в клуб, но он не худший трансфер. Он отдавался полностью и стоил £ 25-30 млн – это не самые большие затраты.

Если говорить о действительно больших тратах, то это Антони. Это не критика самого футболиста, а скорее показатель того, что «Манчестер Юнайтед» заплатил за него такие деньги, поддавшись панике.

Я бы назвал Антони и Ди Марию. Но если выбирать одного – Антони», – приводит слова Невилла The Athletic.

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