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Лиам Галлахер — о санкциях «Сити»: нас ждёт штраф и трансферный бан. Болтуны, заткнитесь!

Лиам Галлахер — о санкциях «Сити»: нас ждёт штраф и трансферный бан. Болтуны, заткнитесь!
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Музыкант и болельщик «Манчестер Сити» Лиам Галлахер поделился информацией, какое наказание может грозить клубу по обвинению в финансовых нарушениях. Ранее сообщалось, что «Сити» был признан виновным по 114 из 115 пунктов. Ожидается, что клуб подаст апелляцию.

«Только что один из очень-очень высокопоставленных лиц сказал, что, если мы проиграем апелляцию (чего не произойдёт), нас ждёт штраф и запрет на трансферы. На этом всё. Так что все вы, отчаянные невротичные болтуны, заткнитесь. Вперёд, «Сити»!» – написал Галлахер в соцсети X.

Ранее журналист Бен Джейкобс заявил, что при худшем сценарии существует вероятность, что «Манчестер Сити» могут исключить из английской Премьер-лиги.

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