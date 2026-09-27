Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над ФК «10» в товарищеском матче

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу над медийной командой ФК «10» в товарищеском матче. Игра прошла на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра выступил Данил Набока из Краснодара. Победу в матче со счётом 3:0 праздновали футболисты «Краснодара».

«Во-первых, хочу поблагодарить наших болельщиков, такая потрясающая атмосфера на товарищеском матче. Также спасибо ФК «10» за то, что приехали, сыграли уже такой традиционный матч. Для нас важно в паузу на сборные не сыграть двусторонку на базе, а получить достойное сопротивление. В принципе, всё, что планировалось, сделали и с хорошим настроением уходим на выходной», — сказал Мусаев в видео в телеграм-канале клуба.