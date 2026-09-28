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Корнеев: «Спартак» — претендент на чемпионство, спортивная часть могла бы тоже помочь

Корнеев: «Спартак» — претендент на чемпионство, спортивная часть могла бы тоже помочь
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Российский тренер Игорь Корнеев высказался о работе спортивного блока «Спартака» и оценил шансы команды на чемпионство в текущем сезоне. Летом состав красно-белых пополнили защитник Виктор Парада из «Алавеса» и нападающий Мирлинд Даку из «Рубина».

«Спартак» в этом сезоне радует, стал более стабильный. Немножко спортивная часть могла бы тоже помочь усилиться. Думаю, Парада — не тот игрок, с которым можно бороться за чемпионство. Но ещё будет зимнее трансферное окно.

Нужно признать, что тренер Карседо зашёл с первого дня. Мы видим, что это специалист, который не мечется никуда, он знает, что делает. Умеет варьировать состав, с заменами может угадать. «Спартак» — претендент на первое место», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

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