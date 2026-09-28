«Больше не топ-команда. Теперь — середняк». Швайнштайгер — о поражении Германии от Греции

Бывший футболист сборной Германии Бастиан Швайнштайгер высказался о поражении национальной команды от Греции в матче 2-го тура группового этапа Лиги наций (Лига А). Игра прошла на стадионе «ВВК-Арена» (Аугсбург, Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Крис Кавана (Ланкашир, Англия). Победу в матче со счётом 1:0 праздновали футболисты команды гостей.

«Мы больше не топ-команда. Теперь мы — середняк. У нас больше нет игроков, способных в одиночку решить исход матча. Даже у Греции есть Карецас, Цолис, Павлидис — вот это, на мой взгляд, игроки, которые делают разницу. Будем надеяться, что Юргену Клоппу удастся создать команду, способную играть в футбол в стиле Клоппа», — приводит слова Швайнштайгера The Touchline в социальной сети Х.