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«Больше не топ-команда. Теперь — середняк». Швайнштайгер — о поражении Германии от Греции

«Больше не топ-команда. Теперь — середняк». Швайнштайгер — о поражении Германии от Греции
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Бывший футболист сборной Германии Бастиан Швайнштайгер высказался о поражении национальной команды от Греции в матче 2-го тура группового этапа Лиги наций (Лига А). Игра прошла на стадионе «ВВК-Арена» (Аугсбург, Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Крис Кавана (Ланкашир, Англия). Победу в матче со счётом 1:0 праздновали футболисты команды гостей.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 2. 2-й тур
27 сентября 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Германия
Окончен
0 : 1
Греция
0:1 Курбелис – 74'    

«Мы больше не топ-команда. Теперь мы — середняк. У нас больше нет игроков, способных в одиночку решить исход матча. Даже у Греции есть Карецас, Цолис, Павлидис — вот это, на мой взгляд, игроки, которые делают разницу. Будем надеяться, что Юргену Клоппу удастся создать команду, способную играть в футбол в стиле Клоппа», — приводит слова Швайнштайгера The Touchline в социальной сети Х.

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