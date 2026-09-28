Главный тренер Португалии Жезуш объяснил, почему не выпустил Роналду в матче с Норвегией

Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш объяснил, почему не выпустил форварда Криштиану Роналду в матче 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА (Лига A) с Норвегией. Форвард провёл в запасе весь матч. Игра прошла на стадионе «Уллевол» в Осло, Норвегия. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Франсуа Летексье из Франции. Победу во встрече праздновали футболисты Португалии со счётом 2:1.

«Не было подходящего момента, чтобы выпустить Роналду. Это было тактическое решение. Мне был нужен игрок с иным набором качеств, однако в матче с Данией он может сыграть», — приводит слова Жезуша Record.