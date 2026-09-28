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«Отдал пас в ворота». Жоау Феликс — о своём голе за Португалию в матче с Норвегией

«Отдал пас в ворота». Жоау Феликс — о своём голе за Португалию в матче с Норвегией
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Форвард сборной Португалии Жоау Феликс высказался о работе с новым главным тренером национальной команды Жорже Жезушем, с которым пересекался в саудовском «Аль-Насре», а также разобрал свой гол в ворота Норвегии (2:1) во 2-м туре Лиги наций УЕФА (Лига A).

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 4. 2-й тур
27 сентября 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 2
Португалия
0:1 Феликс – 17'     1:1 Холанд – 51'     1:2 Рамуш – 54'    

«Тренер хорошо меня знает, мы проработали вместе целый год. Игра на позиции второго нападающего мне действительно подходит. Это моя позиция: не на левом фланге, не у самой бровки, а именно в центре. Я всегда выкладывался на поле и старался помочь команде, независимо от позиции или того, сколько времени мне отводилось — 20, 30 или 90 минут. Я делаю то же самое, что и раньше, но теперь играю на своей привычной позиции. Здесь я чувствую себя наиболее комфортно и могу принести команде максимум пользы.

Забитый гол? Иногда в такие моменты главное — сохранять спокойствие и не пытаться просто вколотить мяч со всей силы. Нужно аккуратно направить его в ворота — как говорит тренер: «отдать пас в ворота». Именно та