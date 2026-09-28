«Трудно возразить». Киммих — о словах Швайнштайгера после матча Германия — Греция

Защитник сборной Германии Йозуа Киммих согласился с мнением экс-футболиста национальной команды Бастиана Швайнштайгера после поражения от Греции в матче 2-го тура группового этапа Лиги наций (Лига А) (0:1). Ранее Швайнштайгер выразил мнение, что Германия является середняком.

«Тут мне трудно возразить. На данный момент мы на приличном расстоянии от того, чтобы быть топ-командой.

Это было не лучшее выступление с нашей стороны. Считаю, что нам не повезло проиграть из-за рикошета — но в целом мы были слишком статичны и не хватило креативности. Ничья 0:0 была бы справедливым результатом, но поражение — это невезение. Нам нужно улучшаться во всём и лучше понимать тренера. Тренер ясно говорит о том, чего хочет от нас, теперь дело за нами», — приводит слова Киммиха Sky Sport Germany.