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«Трудно возразить». Киммих — о словах Швайнштайгера после матча Германия — Греция

«Трудно возразить». Киммих — о словах Швайнштайгера после матча Германия — Греция
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Защитник сборной Германии Йозуа Киммих согласился с мнением экс-футболиста национальной команды Бастиана Швайнштайгера после поражения от Греции в матче 2-го тура группового этапа Лиги наций (Лига А) (0:1). Ранее Швайнштайгер выразил мнение, что Германия является середняком.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 2. 2-й тур
27 сентября 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Германия
Окончен
0 : 1
Греция
0:1 Курбелис – 74'    

«Тут мне трудно возразить. На данный момент мы на приличном расстоянии от того, чтобы быть топ-командой.
Это было не лучшее выступление с нашей стороны. Считаю, что нам не повезло проиграть из-за рикошета — но в целом мы были слишком статичны и не хватило креативности. Ничья 0:0 была бы справедливым результатом, но поражение — это невезение. Нам нужно улучшаться во всём и лучше понимать тренера. Тренер ясно говорит о том, чего хочет от нас, теперь дело за нами», — приводит слова Киммиха Sky Sport Germany.

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