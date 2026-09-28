«100% моя ответственность». Клопп прокомментировал поражение Германии от Греции

Главный тренер сборной Германии Юрген Клопп прокомментировал поражение от Греции в матче 2-го тура группового этапа Лиги наций (Лига А) (0:1).

«Результат не радует, но это, безусловно, часть процесса. Состав, то, как была сформирована команда, и все перестановки — это на 100% моя ответственность. Это была моя идея. Было очевидно, что нам не удастся легко взломать оборону соперника, играющего с глубоким блоком. Я бы спокойно отнёсся к победе с минимальным счётом, но проигрывать было нельзя.

Пропущенный гол — это невезение, хотя он и вписался в общую картину тех моментов, что были у соперника. По сути, они просто играли через длинные забросы. В большинстве случаев мы неплохо справлялись с этими мячами, но не доминировали так, как могли бы, учитывая физические данные наших игроков.

Мы вместе всего неделю, команда новая, поэтому нам нужны наигранные связи. Футбол требует тренировок. На этой неделе всё шло отлично — за исключением значительной части сегодняшнего матча», — приводит слова Клоппа Sky Sport Germany.