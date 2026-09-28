Дубль Альмирона помог Парагваю уверенно обыграть сборную Боливии в товарищеском матче

В ночь с 27 на 28 сентября завершился товарищеский матч, в котором сборная Боливии встречалась с национальной командой Парагвая. Игра прошла в столице США Вашингтоне на стадионе «Ауди Филд» и закончилась уверенной победой красно-белых со счётом 2:0.

На 17-й минуте встречи счёт в матче с передачи форварда Роберта Моралес счёт открыл вингер Мигель Альмирон. На 50-й минуте ещё один мяч побывал в воротах номинальных хозяев. Дубль оформил Альмирон. Ассистировал ему крайний нападающий Хулио Энсисо. Отметим, что на 75-й минуте форвард сборной Боливии Мигелито не смог реализовать 11-метровый удар.

В следующем матче сборная Боливии встретится с Аргентиной 30 сентября. Национальная команда Парагвая, в свою очередь, сыграет с Колумбией 3 октября.