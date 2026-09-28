«Я удивился». Клопп – о поведении немецких болельщиков после поражения от Греции

Главный тренер сборной Германии Юрген Клопп высказался о поражении в матче в матче 2-го тура группового этапа Лиги наций (Лига А) со сборной Греции (0:1), а также высказался о поведении немецких болельщиков.

«Нет никаких причин впадать в депрессию и говорить: «Мы настолько плохи». Это не так, Но и настолько хороши мы тоже не стали. Я не хочу, чтобы игроков окончательно оценивали по принципу: «Он может это делать, а это не может». Если хотите кого-то критиковать — критикуйте меня.

Дайте новым игрокам развиваться. Опытные футболисты — игроки высокого уровня в своих клубах, и я их поддерживаю. Можете спокойно критиковать меня, но не ребят. Нам не нужно полностью всё разрушать. Я удивился, что некоторые болельщики освистывали команду. Будущее настолько светлое, насколько светлым мы сами его сделаем. Мы будем двигаться вперёд, выкладываясь на максимум. Мы продолжим идти по этому пути», — приводит слова Клоппа Bavarian Football Works.

В 1-м туре группового этапа Греция победила Сербию со счётом 2:1, а Германия сыграла вничью с Нидерландами — 1:1.