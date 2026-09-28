Сборная Германии проиграла Греции впервые в своей истории

Сборная Германии во главе с Юргеном Клоппом потерпела поражение от команды Греции (0:1) в матче 2-го тура Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027.

Для немецкой национальной команды это первое поражение от сборной Греции за всю историю их противостояний. Ранее соперники провели 10 матчей, в которых немцы одержали 7 побед и трижды сыграли вничью.

Матч стал вторым во главе сборных для нового главного тренера Германии Юргена Клоппа. В 1-м туре группового этапа Германия сыграла вничью с Нидерландами — 1:1, а Греция победила Сербию со счётом 2:1. В следующей игре немцы встретятся с Сербией, а греки примут сборную Нидерландов. Обе встречи состоятся 1 октября.