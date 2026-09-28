«Я сам потерял мяч». Капитан Германии Киммих — о неожиданном поражении сборной от Греции

Капитан и полузащитник сборной Германии Йозуа Киммих прокомментировал поражение от Греции (0:1) в матче 2-го тура Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027.

«Ощущения неприятные — особенно после того, как мяч срикошетил и влетел в ворота. К тому же до этого я сам потерял мяч, что привело к возникновению опасного момента у наших ворот. Я старался поддержать ребят и помочь им, но нам определённо есть куда расти», — приводит слова Киммиха аккаунт в соцсети X Керри Хау со ссылкой на Sky Sport Germany.

В следующей игре немцы встретятся с Сербией, а греки примут сборную Нидерландов. Обе встречи состоятся 1 октября.