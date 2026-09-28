Тренер сборной Ирландии: вчера я даже не думал, что матч с Израилем состоится

Главный тренер сборной Ирландии Хеймир Хадльгримссон прокомментировал разгромную победу в матче 2-го тура группового этапа Лиги наций (Лига В) с Израилем (3:0).

«Мы работаем буквально каждую минуту. Вчера я даже не думал, что игра состоится. Так что да, у нас в голове крутится много мыслей, и я надеюсь, вы простите нас за то, что иногда нам трудно отвечать на вопросы, учитывая всё происходящее.

Мы проявили свой характер. в трудные времена ты понимаешь, кто твои лидеры, они проявляют себя в сложных ситуациях, и эти ребята показали, как сильно они любят свою страну. И их и