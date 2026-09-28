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«Потерял покой». Возинья – о своей жизни после ЧМ-2026

«Потерял покой». Возинья – о своей жизни после ЧМ-2026
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Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья высказался о своей жизни после ЧМ-2026.

«Я потерял покой и умиротворение. У меня больше нет никакой личной жизни — или, по крайней мере, её стало намного меньше, чем раньше. Теперь я выхожу на улицу, иду в ресторан, и обязательно кто-нибудь хочет со мной сфотографироваться или просит автограф. Или, что ещё хуже, кто-то меня снимает. Это то, что изменилось в моей жизни сильнее всего, и не думаю, что я могу с этим что-то поделать.

«Многие люди хотят быть знаменитыми и иметь публичный статус, но они видят только позитивную сторону этой реальности. Честно говоря, если бы мне предложили выбор между той жизнью, которая у меня есть сегодня, и той, что была раньше, я бы выбрал ту, что была раньше», — приводит слова Возиньи The Observer.

Возинья провёл на чемпионате мира 2026 года четыре матча, в двух из которых отыграл «на ноль». Ранее сообщалось, что Возинья по итогам чемпионата мира по футболу 2026 года повысил свою трансферную стоимость в 10 раз. Также на соцсети голкипера подписались около 28 млн человек.

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