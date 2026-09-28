Тренер «Зенита» сравнил матчи с «Шанхай Шэньхуа» при Слуцком и Милоевиче

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о победе над «Шанхай Шэньхуа» в товарищеском матче. Основное время матча завершилось вничью — 0:0. В серии пенальти сильнее оказались сине-бело-голубые — 4:3. Китайский клуб возглавляет серб Владан Милоевич.

— Кажется, «Шанхай Шэньхуа» показал хорошую игру сегодня, настолько хорошую, насколько это возможно. Хотелось бы понять тренерские действия. Это тренерская рука вашего сербского друга или нет? Насколько сильно команда поменялась по сравнению с вашим прошлым матчем с шанхайцами?

— Я думаю, что сравнение не совсем корректное, потому что предыдущий матч мы играли на тренировочных сборах и, как правило, игры на сборах очень сильно отличаются. Команды в этот период находятся в разном функциональном состоянии, другие причины есть. Мне команда понравилась и в прошлый раз, несмотря на крупный счет. В сегодняшнем матче есть определенная специфика. Мы сюда долго добирались, плюс мокрый газон — в этом отношении создавать было немножко сложнее, чем разрушать, — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

Предыдущая игра между «Зенитом» и «Шанхай Шэньхуа» прошла в 2024 году и закончилась победой российского клуба со счётом 6:0. Отметим, в той игре китайский клуб возглавлял россиянин Леонид Слуцкий.