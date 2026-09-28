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Роналду не вышел на поле в официальном матче сборной Португалии впервые за 18 лет

Роналду не вышел на поле в официальном матче сборной Португалии впервые за 18 лет
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Сборная Португалии на выезде обыграла национальную команду Норвегии (2:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027. Игра состоялась 27 сентября.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 4. 2-й тур
27 сентября 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 2
Португалия
0:1 Феликс – 17'     1:1 Холанд – 51'     1:2 Рамуш – 54'    

Нападающий Криштиану Роналду не был включён в стартовый состав и остался на скамейке запасных до финального свистка. Таким образом, впервые за 18 лет форвард полностью просмотрел официальный матч национальной команды со скамейки. В предыдущий раз он не выходил на поле в официальной встрече сборной на Евро-2008, когда португальцы уступили Швейцарии (0:2).

Если учитывать все игры, включая товарищеские, то для 41-летнего игрока это первый случай с июня 2024 года, когда он не появился на поле, будучи в заявке. Тогда сборная проигр