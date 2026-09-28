Роналду не вышел на поле в официальном матче сборной Португалии впервые за 18 лет

Сборная Португалии на выезде обыграла национальную команду Норвегии (2:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027. Игра состоялась 27 сентября.

Нападающий Криштиану Роналду не был включён в стартовый состав и остался на скамейке запасных до финального свистка. Таким образом, впервые за 18 лет форвард полностью просмотрел официальный матч национальной команды со скамейки. В предыдущий раз он не выходил на поле в официальной встрече сборной на Евро-2008, когда португальцы уступили Швейцарии (0:2).

Если учитывать все игры, включая товарищеские, то для 41-летнего игрока это первый случай с июня 2024 года, когда он не появился на поле, будучи в заявке. Тогда сборная проигр