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Месси до двух голов сократил отставание от рекорда в истории футбола по голам со штрафных

Месси до двух голов сократил отставание от рекорда в истории футбола по голам со штрафных
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В эти минуты проходит матч МЛС, в котором «Коламбус Крю» принимает «Интер Майами». На момент написания новости завершился первый тайм, счёт 1:1.

США — Major League Soccer . МЛС
28 сентября 2026, понедельник. 02:00 МСК
Коламбус Крю
Коламбус
Окончен
2 : 1
Интер Майами
Майами
1:0 Мартинес – 28'     1:1 Месси – 33'     2:1 Тьяре – 90+9'    
Удаления: нет / Моралес – 90+6'

В составе «Интер Майами» гол со штрафного забил аргентинский нападающий Лионель Месси. Для аргентинца это был 76-й гол со штрафного. Месси ещё на шаг приблизился к рекорду Марселиньо Кариоки, на счету которого 78 таких голов.

Этот гол стал 931-м в карьере для Месси – в 1177 матчах. Кроме того, для аргентинца этот гол стал 102-м в карьере за «Интер Майами» и 21-м в сезоне-2026. Также в активе форварда 424 результативные передачи. Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года.

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