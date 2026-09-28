Месси до двух голов сократил отставание от рекорда в истории футбола по голам со штрафных

В эти минуты проходит матч МЛС, в котором «Коламбус Крю» принимает «Интер Майами». На момент написания новости завершился первый тайм, счёт 1:1.

В составе «Интер Майами» гол со штрафного забил аргентинский нападающий Лионель Месси. Для аргентинца это был 76-й гол со штрафного. Месси ещё на шаг приблизился к рекорду Марселиньо Кариоки, на счету которого 78 таких голов.

Этот гол стал 931-м в карьере для Месси – в 1177 матчах. Кроме того, для аргентинца этот гол стал 102-м в карьере за «Интер Майами» и 21-м в сезоне-2026. Также в активе форварда 424 результативные передачи. Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года.