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Месси забил 931-й гол в карьере — в 1177 играх. У Роналду 979 мячей в 1338 матчах

Месси забил 931-й гол в карьере — в 1177 играх. У Роналду 979 мячей в 1338 матчах
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Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси забил гол в ворота «Коламбус Крю» в матче МЛС, который проходит в эти минуты. 39-летний аргентинец отличился на 33-й минуте.

США — Major League Soccer . МЛС
28 сентября 2026, понедельник. 02:00 МСК
Коламбус Крю
Коламбус
Окончен
2 : 1
Интер Майами
Майами
1:0 Мартинес – 28'     1:1 Месси – 33'     2:1 Тьяре – 90+9'    
Удаления: нет / Моралес – 90+6'

Этот гол стал 931-м в карьере для Месси – в 1177 матчах. Кроме того, для аргентинца этот гол стал 102-м в карьере за «Интер Майами» и 21-м в сезоне-2026. Также в активе форварда 424 результативные передачи.

41-летний нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил 979 голов и сделал 261 результативный пас в 1338 матчах.

Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2028 года. С клубом Лионель завоевал пять трофеев.

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