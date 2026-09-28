Месси забил 931-й гол в карьере — в 1177 играх. У Роналду 979 мячей в 1338 матчах

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси забил гол в ворота «Коламбус Крю» в матче МЛС, который проходит в эти минуты. 39-летний аргентинец отличился на 33-й минуте.

Этот гол стал 931-м в карьере для Месси – в 1177 матчах. Кроме того, для аргентинца этот гол стал 102-м в карьере за «Интер Майами» и 21-м в сезоне-2026. Также в активе форварда 424 результативные передачи.

41-летний нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил 979 голов и сделал 261 результативный пас в 1338 матчах.

Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2028 года. С клубом Лионель завоевал пять трофеев.