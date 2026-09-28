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«Это немыслимо». Возинья – о номинации на премию имени Яшина

«Это немыслимо». Возинья – о номинации на премию имени Яшина
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Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья отреагировал на премию имени Льва Яшина, которая вручается лучшему вратарю года. Победитель номинации будет объявлен на церемонии вручения «Золотого мяча» 2026 года, которая запланирована на понедельник, 26 октября.

«Я никогда не мог себе представить, что такое возможно. Это было немыслимо, но я благодарен тем, кто обо мне вспомнил. Оказаться в этом списке — уже огромная честь», — приводит слова Возиньи Observer.

Возинья провёл на чемпионате мира 2026 года четыре матча, в двух из которых отыграл «на ноль». Ранее сообщалось, что Возинья по итогам чемпионата мира по футболу 2026 года повысил свою трансферную стоимость в 10 раз. Также на соцсети голкипера подписались около 28 млн человек.

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