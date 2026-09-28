Хави прокомментировал первую победу во главе Нидерландов. «Оранжевые» одолели сербов

Главный наставник национальной команды Нидерландов Хави подвёл итоги матча 2-го тура Лиги наций УЕФА со сборной Сербии. Встреча состоялась 27 сентября в Белграде на стадионе «Райко Митич» и завершилась победой гостей со счетом 2:1. Для нидерландцев этот успех стал первым при нынешнем главном тренере.

«Мы могли бы действовать эффективнее в высоком прессинге, среднем блоке и оборонительной линии, но победу мы заслужили. Я хочу, чтобы команда владела мячом и применяла прессинг все 90 минут. Возможно, для этого потребуется смена менталитета, но именно так я намерен выстраивать игру. Сербия сильна индивидуально, и после выхода на поле Тадича, Йовича и Костича характер встречи изменился, однако у меня сложилось впечатление, что победа должна остаться за нами», — приводит слова Хави пресс-служба УЕФА.

В стартовом туре турнира сборная Нидерландов разошлась миром с командой Германии (1:1). Следующую встречу на групповом этапе подопечные Хави проведут 1 октября с Грецией.